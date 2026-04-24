Amazonで、アップルの「AirPods 4」や「Apple Watch Series 11」のセールが5月10日までの期間限定で開催されている。4月25日16時50分に編集部が確認したところ、AirPods 4はANC(アクティブノイズキャンセリング)なしモデルが22％ OFFの17,080円、ANCありモデルが20％ OFFの23,798円だった。 AirPods 417,080円 (22% OFF) AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載23,798円 (20% OFF) Apple Watc