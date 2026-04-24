◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(24日、横浜スタジアム)DeNA度会隆輝選手が好守備で、先発・平良拳太郎投手を救いました。0-1と1点ビハインドの5回、2アウト1塁から、巨人8番の浦田俊輔選手を迎えた場面。先発・平良投手のシンカーにうまく合わせた打球が、ライトを守る度会選手の元へ転がります。すると、1塁走者の皆川岳飛選手は一気に3塁を狙いますが、ボールを捕球した度会選手がすぐさま3塁へ返球し、タッチプレー。皆川選手