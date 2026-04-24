DeNAは森原康平投手（34）が24日、岡山市内の病院で右肘内側側副じん帯のインターナルブレース手術を受け、無事に成功したと発表した。 人工じん帯で患部を補強する術式でトミー・ジョン手術より復帰が早いとされるが、長期離脱は避けられない見通し。2月の沖縄キャンプは1軍からスタートしたものの、序盤でコンディション不良を訴えて以降は2軍調整が続いていた。24年はクローザーとして29セーブをマークし、日本シリーズで胴上