テレビ東京系「あちこちオードリー」が２１日、放送された。この日は、昨年のＭ-１グランプリで準優勝を飾り、脚光を浴びているドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作が登場。ドンデコルテと親交の深いカゲヤマ・益田康平、タバやん。もゲスト出演した。ブレーク後の実感と収入増を聞かれた銀次は給与明細を確認したと話し「（びっくり）しました…。先々週ぐらい。見たことない所にいっぱい数字が書いてある…。『どれだ！どれ