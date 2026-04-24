「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は終盤戦に入り、チャンピオンシップ（CS）出場8枠のうち5枠が確定。残り4試合となった現時点で、最後の3枠を巡る争いは、群馬クレインサンダーズ、千葉ジェッツ、アルバルク東京、レバンガ北海道、仙台89ERS、三遠ネオフェニックスの6クラブに絞られている。 なかでも最もCS進出に近い位置にいるのが、東地区3位・ワイルドカード3位につけて