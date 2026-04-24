食品に力を入れた「ドン・キホーテ」、「ロビン・フッド」の全国1号店が愛知県あま市にオープンしました。 【写真を見る】開店前には約500人の行列 “食品強化型ドンキ” ロビン・フッドの全国1号店が愛知に｢暮らしを守り、ニーズをズバッと射抜きたい｣ あま市 午前8時半ごろ、あま市にできた長蛇の列。みなさんが並ぶ先にあったのは「驚楽の殿堂ロビン・フッド」。「ドン・キホーテ」の運営会社による