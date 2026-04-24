MLBが4月24日、公式Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）ら、メジャーリーガーに好きなポケモンを質問する動画を公開し、大谷のまさかの回答が話題を呼んでいる。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 投稿された動画は、ユニフォーム姿の大谷が「ポケモン？」と聞き返すカットからスタӦ