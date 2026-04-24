MLB Japanが4月19日、公式Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が「50試合連続出塁」の記録更新をした際の動画を公開した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 敵地でのコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で出場した大谷。投稿された動画は、9回2死からライトへのヒットを放ち、出塁記