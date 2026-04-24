【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの原嘉孝と橋本将生が、4月27日発売の『AERA 5月4-11日合併号』（朝日新聞出版）の表紙に登場。 グラビア＆ロングインタビューでは、社会現象化したtimelesz projectを経てグループに加入。新体制での活動2年目も快進撃を続けるグループの現在地、そして未来について語った。 ■メンバーとの絆が深まった貴重なエピソードも披露 timeleszの