○キッコマン [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.59％にあたる2400万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から27年3月31日まで。 ○野村総研 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.66％にあたる2100万株(金額で700億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から8月31日まで。 ○ファナック [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.07％にあたる1000