指宿市の水迫畜産が、別の牛肉を「黒毛和牛」と表示して販売していた問題です。牛肉は、県内8つの自治体でふるさと納税の返礼品になっていました。返礼品としていた、6つの市が合同で24日、水迫畜産の工場に立ち入り調査を行いました。午後1時頃。水迫畜産の加工工場に列をなして現れたのは、鹿児島市や鹿屋市、南九州市など6つの自治体の担当者です。（記者）「鹿児島市など６自治体と県の職員が水迫畜産に立ち入り調査に入る