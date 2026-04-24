鹿児島市の男性(80代)から現金約450万円をだまし取ろうとしたなどとして、台湾国籍の自称大学生の男が逮捕されました。詐欺と詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、台湾国籍の自称大学生陳國棟容疑者(22)です。警察によりますと、陳容疑者は他の複数人と共謀し鹿児島市の男性(80代)にうその電話をかけ、3月13日、自宅の出入口近くに置かせた現金約450万円が入った紙袋を持ち去ろうとした疑いがもたれています。陳容疑者らは警