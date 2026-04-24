長崎市の繁華街の市道で24日、トレーラーの荷台に積んでいたショベルカーが脱輪して傾く事故があり、交通規制が行われました。 24日午前5時半すぎ、長崎市浜町の市道で「ショベルカーをトレーラーにのせる際に脱輪した」と、工事現場の関係者から警察に通報がありました。 警察によりますと、脱輪したショベルカーは「長崎松竹会館」の解体工事に使われ、事故現場ではク