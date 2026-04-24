４月２５日（土）の近畿地方は、前日より晴れる所が多くなりそうです。ヒノキ花粉も少ない見込みで、久々の洗濯日和でしょう。 近畿地方は移動性の高気圧に覆われ、北部や中部を中心に晴れる見込みです。南部は、高気圧の縁をまわって流れ込む湿った空気の影響で雲が多く、午前中は雨のパラつく可能性もありますが、午後は晴れ間が出てくるでしょう。まずまずのお出かけ日和に恵まれる所が多くなりそうです。 １日の寒暖差