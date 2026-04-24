記者会見する東京都小笠原村の渋谷正昭村長＝24日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、南鳥島での文献調査実施が決まった東京都小笠原村の渋谷正昭村長は24日、都内の日本記者クラブで記者会見し「処分場建設を受け入れるかどうかの答えは、今はしない」と強調した。文献調査は処分場選定の第1段階で、地質図や論文を用いて活断層や火山がないことなどを