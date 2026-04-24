JTBの社長就任が決まり、記者会見する青海友常務執行役員＝24日午後、東京都内JTBは24日、青海友常務執行役員（55）が社長に就任する人事を発表した。新型コロナウイルス禍を機に構造改革を進めてきた中、2026年を「経営の節目のタイミング」と位置づけ体制を刷新する。山北栄二郎社長（62）は代表権のある会長に、高橋広行会長（69）は相談役にそれぞれ就く。6月30日に開く予定の株主総会を経て正式に決める。青海氏は「国内