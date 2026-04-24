Mrs. GREEN APPLEが、新曲「風と町」の「Behind the Song & the Scenes」を公開した。同曲は、NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として、連綿と受け継がれる人の営みにより移り変わっていく町の情景と、変わることなくずっとそこにあり“ただ知っている”存在の風という、大きく普遍的なテーマで制作されたという。普遍的がゆえの産みの苦しみと難しい制作過程が、20分近くに及ぶ濃密な映像で明らかにされた。◾A