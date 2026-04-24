ONE OK ROCKが、2025年月にリリースしたアルバム『DETOX』を引っ提げて行っているワールドツアーの、ファイナルとなる凱旋ツアー＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026＞の開催を発表した。ワールドツアーでは、南米、北米、日本、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアとを周り、49都市にて54公演のヘッドライナーツアーで66万人を動員。日本凱旋ツアーとなる＜ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026＞は、愛知、福岡、宮城