ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（３０）が２４日、筑後市内のファーム施設で行われた投手指名練習に参加した。練習を見守った倉野チーフ投手コーチが、今後のプランを語った。モイネロは３月に行われたＷＢＣにキューバ代表として出場し、３月２６日にチームに合流。その後は傾斜でのキャッチボールなどで調整を進め、今月２３日に初めてブルペンに入った。倉野コーチは左腕の今後について「今週何回かブルペンに入って