【DRAGON QUEST COLLECTIONキャリーケース】 4月29日10時～ 販売予定 価格：Mサイズ 26,400円 Sサイズ 24,200円 スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズ のスライムがデザインされたキャリーケース2種をサックスバーグループの一部店舗およびSAC‘S BAR ONLINE STOREにて4月29日10時より販売する。