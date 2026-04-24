ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）が２４日の巨人戦（横浜）の３回に右足を痛め、治療のためにベンチ裏へ下がったが、そのままフィールドに姿を現すことなく途中交代した。チームはここまで５連勝中。ポジティブな雰囲気に沸くハマスタの右翼席が、一瞬で重たい沈黙によって塗りつぶされた。この日「２番・二塁」としてスタメン起用されたハマの主砲は、３回二死無走者の第２打席で三塁へボテボテのゴロを放つと一塁へ向かって全