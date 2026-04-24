ファントムシータが、2ndシングル「ホラークイーン」を6月24日に発売することを発表した。本作の表題曲「ホラークイーン」は、ファントムシータの代表曲の一つである「ゾクゾク」を手がけたボカロP・てにをはが、作詞・作曲・編曲を担当している。「ゾクゾク」からさらなる進化を遂げた現在のファントムシータを体現した楽曲であり、“ホラー”というコンセプトのもと、クイーンの座に君臨する姿を提示する、グループの集大成とも