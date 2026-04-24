つばさ男子プロダクションに所属するTHE SUPER FRUIT、世が世なら!!!、SHYが、2026年6月6日に東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて＜つば男 FREE LIVE 2026 in 渋谷＞の開催することを発表した。当イベントは、各グループのライブパフォーマンスに加え、ライブ後には特典会が実施される予定だ。フリーライブのため、ライブ観覧は無料である。さらに当日は、つばさ男子プロダクションからの重大発表を予定しており、来場者にはノ