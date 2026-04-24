The Ravensが、2026年4月29日に4枚目となるオリジナルアルバム『BAND-AID』を配信リリースすることを発表した。今作は、2025年11月に配信リリースされたシングル「天国レイヴンズ」、アルバムリードシングル「One More Song」を含む全11曲が収録される。作曲はKj、PABLOの2名のコンポーザー、作詞はKjが担う。なお、本作の全曲視聴トレーラーも公開となった。ジャケット写真今作のジャケット写真は、Artist / PainterのHIROTTONの