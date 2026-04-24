映画『プラダを着た悪魔２』にアンディ・サックス役でカムバックを果たしたアン・ハサウェイ（43）。大ヒットを記録した前作から20年ぶりの公開となるが、彼女自身、そしてアンディにも大きな変化があったと語った。【写真】『プラダを着た悪魔』20周年キャストの当時と今を見比べ！現地時間4月22日、ロンドンで行われた続編のヨーロッパプレミアに、アトリエ ヴェルサーチェによる大胆なカットアウトが施されたビスチェドレ