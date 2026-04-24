矢野顕子が、ニューアルバム『生きものたちへ』を7月22日に発売することを発表した。今作は、NHK Eテレ「ねほりんぱほりん」のテーマソングとして書き下ろした「生きものたちへ」、野球をテーマに独自の視点で描いた「LIFETIME BASEBALL」をはじめ全8曲が収録されている。デビュー以前のセッションから交流が始まり、アルバムへの参加やYMOでの活動など、50年を超えて数々の共演を重ねてきた細野晴臣を迎えた新曲「海男と瑠璃亜 fe