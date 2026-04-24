メ～テレ（名古屋テレビ） 24日午後5時すぎ、岐阜県岐南町の名鉄岐南駅近くの踏切で1歳の男の子が電車にはねられ、病院に搬送されました。 警察によりますと午後5時すぎ、岐南町の名鉄岐南駅近くの踏切で岐阜駅方面に向かっていた列車が1歳の男の子をはねました。 男の子はドクターヘリで病院に搬送されました。 列車は回送列車で客は乗っておらず、運転士と車掌にけがはありませんでした。 この事故の