◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝がプロ初安打を放った。「７番・右翼」で初めて先発出場。５回２死でカウント３―０から先発・平良の直球を捉え、打球は三遊間を抜ける中前安打をマークした。続く浦田の右前安打で一挙三塁を狙いヘッドスライディングしたが、惜しくもタッチアウトとなった。皆川は春季キャンプは１軍スタート。開幕前に２軍落ちし