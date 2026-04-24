メ～テレ（名古屋テレビ） 静岡県の佐久間ダムから愛知県の東三河地方への緊急導水が41年ぶりに行われます。 中部地方整備局によりますと、東三河地方に水を供給する豊川水系流域の施設の貯水率はおよそ60パーセントまで回復しました。 しかし、平年の貯水量より少ないことや今後、田植えなど農業用水の水需要が増加することを踏まえ緊急導水を決めたということです。 期間は25日から5月5日までです。佐