お笑い芸人の田村淳が２４日、都内で行われた自著「２０代の君へ。働き始める前に読んでほしい父からのメッセージ」（２４日発売、すばる舎刊）の書籍発表記念イベントに参加した。Ｉｎｓｔａｇｒａｍの投稿で話題の「娘たちへの遺書」を、岐路に立つ全ての人にも共感してもらえるように再構成した一冊。発売当日を迎え「こうやって一冊にまとまったのがうれしい」と笑顔を見せた。この時期に“遺書”を残した理由については、