メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の悪化は、私たちの食卓にも影響を与えています。 岐阜県内の豆腐店では、苦渋の決断となる「値上げ」に踏み切ります。 創業81年の岐阜県揖斐川町の老舗豆腐店「弓削銘水堂」。 伊吹山の伏流水と地元産の大豆を使い、昔ながらの製法にこだわった豆腐が人気です。 しかし今、創業以来最大の危機に陥っています。 「このままいくとGW明けにはなくなるパックです。ある種