時速36kmが、4月24日に東京・代々木公園野外ステージで開催したフリーライブ＜時代＞にて、ポニーキャニオンからのメジャーデビューを発表した。そして、本日のフリーライブ＜時代＞の開催に合わせてサプライズとしてメジャーデビュー両A面シングル「その未来 / ハロー」のCDがゲリラリリース、TVアニメ『ONE PIECE』のアニメーターを担当する佐藤雅将が書き下ろした期間生産限定アニメ盤と通常盤の2形態が発売された。©ʊ