◆静岡県高校総体陸上対校選手権大会中部地区予選会（２４日・草薙総合運動場陸上競技場）女子１００メートル障害で堀内なな（東海大静岡翔洋２年）が、１４秒００の大会新で連覇を達成した。従来の記録（１４秒２９）を０秒２９秒更新。「前傾姿勢で飛び出すのがテーマだったけど、そこを意識して走れた」。スタートから飛ばして２位に０秒７６の差をつけた。１日で２度、自己ベストを塗り替えた。堀内はこの日、女子七種混成