元日本テレビの岩田絵理奈アナウンサーが23日、自身のインスタグラムを更新し、ブリーチを入れて金髪気味になった髪色と、眉毛がもろ見えのぱっつんヘア姿を公開した。 【写真】本当に「一瞬、誰？」なキャラ変 「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました!!そしてブリーチもして金髪に」とコメント。「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが…笑楽し