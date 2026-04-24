資料 東備消防本部によりますと、24日午後7時15分現在、山陽自動車道下りの備前ICと和気ICの間で大型トラックが炎上中とみられるということです。 ネクスコ西日本から通報があり消防が向かっていますが、渋滞により現地に到着できておらず状況が分からないとしています。