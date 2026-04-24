大島鉄平と小島蒼斗の2人がドイツで約2週間のトレーニングに参加したMIZUNO Footballは今年1月、海外チャレンジプログラムを実施。セレッソ大阪U-18の大島鉄平と名古屋グランパスU-18の小島蒼斗が、ドイツのVfLボーフムU-19で約2週間の練習参加を行った。今回の取り組みは、MIZUNOとスポンサークラブによる国際連携の深化を目的に行われた。両選手は1月下旬から約2週間にわたり、現地の高強度なトレーニングメニューに参加。さ