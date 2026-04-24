新たに頭取となる樋代章平氏。右は会長に就く松下正樹氏＝24日午後、長野市八十二長野銀行（長野市）は24日、樋代章平副頭取（61）が頭取に昇格する人事を発表した。松下正樹頭取（66）は代表権のない会長に就く。6月26日の株主総会で正式決定する。同行は1月、旧八十二銀行と旧長野銀行が合併して誕生したばかり。トップの交代で経営基盤をさらに強化したい考えだ。24日に長野市内で記者会見した樋代氏は「総合コンサルティン