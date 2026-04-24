俳優の黒川想矢（16）、堀越麗禾（14）が24日、都内で行われた劇場アニメ『ARCO／アルコ』の公開初日舞台あいさつに出席した。【全身ショット】美脚スラリ！ノースリドレスで登場した堀越麗禾本作は、ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANEL協賛、NEON配給で、世界各国の映画祭で絶賛を浴びてきたSF冒険ファンタジー。物語の舞台は、気候変動が進んだ2075年。10歳の少女イリスは、ある日、虹色に輝く謎の物体が空か