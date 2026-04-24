ポップマートの店舗に並ぶ「ラブブ」のぬいぐるみ＝2025年5月、北京（共同）【広州共同】米紙ニューヨーク・タイムズは24日までに、中国の玩具大手、泡泡瑪特（ポップマート）の人気キャラクター「ラブブ」の人形に、新疆ウイグル自治区産の綿が使用されていたと報じた。米国の「ウイグル強制労働防止法」に違反したと判断されれば、米国への商品の輸入を禁止される可能性があると指摘した。ニューヨーク・タイムズが人形を20