日本マクドナルドは22日、「カムバっ！クルー」という名称の新制度を発表。SNSなどで「隙間で働けるならやりたい」「面白そうだから登録してみた」といったコメントが相次いでいる。興味を示している元クルー（従業員）は多く、注目を集めている。 対象となるのは、マクドナルドで勤務経験がある元クルーだ。働くにあたって履歴書は不要で、面接もない。隙間時間で働き、給料は勤務後すぐに支払われる。全国の