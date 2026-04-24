赤色灯24日午後5時5分ごろ、岐阜県岐南町下印食4丁目の名古屋鉄道の踏切で事故があったと名鉄関係者から110番があった。岐阜羽島署や名鉄によると、近くに住む1歳11カ月の男児が4両編成の回送列車と衝突し、頭部にけがをして意識不明。1人で踏切内に入り、立っていたという。男児は県内の病院にいったん搬送後、ドクターヘリで岐阜大病院に運ばれた。県警が詳しい状況を調べている。現場の踏切は名鉄名古屋線の岐南駅から北