２４日午後５時頃、岐阜県岐南町下印食の名鉄名古屋本線の踏切で、回送電車（４両編成）が１歳の男児をはねた。男児は岐阜市内の病院に救急搬送されたが、意識不明の重体。電車には乗客はおらず、運転士と車掌にけがはなかった。岐阜県警岐阜羽島署などによると、現場は岐南駅の北側の踏切。名鉄の関係者から「人と電車の事故があった」と１１０番があった。男児は搬送時は意識があったという。同署で事故原因を調べている。