来月に予定されているアメリカのトランプ大統領の訪中を前に、中国がパンダ2頭をアメリカに貸与することを発表しました。アメリカのアトランタ動物園に貸与されるのは、オスの「平平（ピンピン）」とメスの「福双（フーシュアン）」の2頭で、貸与される期間は10年の予定です。アトランタ動物園には1999年にも2頭のパンダが貸与されていて、動物園側は「会える日を心待ちにしています」とコメントしています。中国外務省郭嘉昆