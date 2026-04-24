福岡県嘉麻市の母子支援施設で4歳の長女を殺害した疑いで逮捕された水沼南帆子容疑者(30)。事実婚の夫によるDVから避難後も、立ち入り禁止の夫と秘密裏に同居する“奇妙な生活”を送っていたことが明らかになった。「夫から嫌いと言われ死にたくなった」と供述した水沼容疑者。警察は同居が犯行に影響した可能性があるとして動機を調べている。一方、同級生や知人たちは「穏やかでよい子」「真面目」など当時の印象を振り返り、事