わずか10年程度しか運用していない機体オーストラリア国防省は2026年4月に発表した国家防衛戦略の中で、C-27J Spartan「スパルタン」輸送機を退役させる方針を明らかにしました。【動画】輸送機と考えると小型？ これがC-27「スパルタン」C-27Jは今後、太平洋地域における人員および物資輸送を支援するため、民間機ベースの機体群に置き換えられると、同国国防省は発表しています。この更新理由については、「オーストラリア空