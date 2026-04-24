REPROID（リプロイド）が2026年5月18日（月）より、乾燥トラブル肌向けの治療クリーム「メディカルフェイスクリーム」を発売する。■多角的にアプローチする医薬品クリーム新スキンケアブランドとして誕生したREPROIDは、日常のケアでは対応しきれない極度の乾燥や肌トラブルに着目。「鎮静・修復・保湿」の3方向からアプローチし、健やかな肌状態へ導く設計。有効成分として、ヘパリン類似物質0.3％を配合し、高い保湿力で肌のう