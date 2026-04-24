hince（ヒンス）が2026年4月27日（月）、「ミラーデューグロス」をQoo10公式ショップにて先行発売する。■ミラーのような輝き鏡のように光を反射するリッチなツヤと、軽やかなつけ心地を両立したリップグロス。従来のグロス特有の重さやベタつきを抑え、快適な使用感へ導く設計。ひと塗りで唇に光沢感を与え、重ねるほどに立体的なボリューム感を演出。透明感のあるツヤが層のように重なり、洗練された印象のリップメイクを叶える