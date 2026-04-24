東横インは、4月25日に「東横INN 浜松駅南口」をオープンする。ぜひ東横INN公式予約サイトから予約してほしいという。東横インは「全国ネットワークの基地ホテル」として47都道府県すべてで消費者の出発、STARTを応援している。「客室」（シングル）国内の東横INNで348店舗目となる「東横INN 浜松駅南口」は、JR浜松駅の南口から徒歩3分の好立地。「ものづくりの街」として知られる浜松市には、数多くの製造業が集積しており、周辺