天皇皇后両陛下は植物や緑化に関する「みどりの式典」に出席されました。24日午後4時ごろ、両陛下は都内のホテルを訪問されました。「みどりの式典」は5月4日の「みどりの日」を前に、高市総理大臣らが出席して行われ、植物や自然保護などに関する研究で貢献した人に「みどりの学術賞」が贈られました。2026年は、希少な植物などの保全の研究を行う京都大学の井鷺裕司名誉教授と、植物の受精のメカニズムを研究する東京大学の東山