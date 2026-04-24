なぜ医師不足が改善しないのか。消化器外科医として救急医療に携わり、約2000回もの当直勤務を経験した医師の田原一郎さんは「国は特に数が足りていない救急や周産期医療に携わる医師を増やすべきだったのに、まったく見当違いな施策を打ち出してしまった」という――。（第2回）※本稿は、田原一郎『終末のジェンガ』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jamie※写真はイメージです - 写